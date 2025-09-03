Böse Überraschung für einen 40-Jährigen aus Georgien, der sich wegen zahlreicher Diebstähle vor dem Amtsgericht Halberstadt verantworten musste. Mit dem Strafmaß, das der Richter verhängte, hatte er wohl nicht gerechnet.

Ein 40-jähriger Georgier ist jetzt vom Amtsgericht Halberstadt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilt worden - er stahl nicht Boonekamp, wie auf dem Symbolbild abgebildet - sondern im großen Stil Kaffee.

Halberstadt/Magdeburg. - Es gibt Momente, da ist Hauke Roggenbuck sichtlich zufrieden. Dann beispielsweise, wenn der Oberstaatsanwalt und Chef der Strafverfolgungsbehörde in Halberstadt einen Straftäter in die Schranken weisen und mithilfe des Gerichts zur Verantwortung ziehen konnte. Am Dienstag (2. September) war wieder so ein Moment. Die handelnden Personen: Roggenbuck als Staatsanwalt, ein 40 Jahre alter Asylsuchender aus Georgien, dessen Verteidiger und ein Richter des Amtsgerichts Halberstadt.