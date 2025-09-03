In einer öffentlichen Straße in Magdeburg stehen zahlreiche Fahrzeuge ohne Zulassung - nicht zum ersten Mal. Die Stadt will dagegen jetzt vorgehen.

Illegaler Schrottplatz in Magdeburg ist zurück - Stadt will durchgreifen

Magdeburg. - Stoßstange an Stoßstange stehen die Autos in vielen Straßen in Magdeburg. Doch nur in einer hat keines von ihnen ein ordentliches Kennzeichen. Teilweise sogar nebeneinander stehen dort Fahrzeuge verschiedenster Marken und Typen herum - und das nicht zum ersten Mal.