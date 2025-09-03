weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Unter den Kita-Eltern in Osterwieck ist eine heiße Diskussion entbrannt über eine Verlängerung der Öffnungszeiten. Befürchtungen werden laut, dass die Stadtverwaltung damit den Weg bereitet für das künftige Aus der kleinen Dorf-Kindergärten.

Von Vera Heinrich Aktualisiert: 03.09.2025, 12:40
Es bewegt sich eine Menge in der Kinder-Betreuungslandschaft in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck. Die Pläne zur Umgestaltung des Angebots nehmen langsam Gestalt an. Foto: Vera Heinrich

Osterwieck. - Nach den beschlossenen Schließungen der Kindertagesstätten in Rohrsheimund Bühne treibt die Stadt Osterwieck (Harzkreis) die Umstrukturierung der Kita-Landschaft voran. Nicht unbedingt zur Zufriedenheit der Bevölkerung, wie eine aktuelle Diskussion über die Betreuungszeiten verdeutlicht. Eine mögliche Erweiterung der Kita-Öffnungszeiten stößt bei Familien aus den Ortsteilen auf heftige Reaktionen und weckt Befürchtungen.