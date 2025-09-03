Kinderbetreuung im Harzkreis Längere Öffnungszeiten als „Todesstoß“ für Osterwiecker Kitas?

Unter den Kita-Eltern in Osterwieck ist eine heiße Diskussion entbrannt über eine Verlängerung der Öffnungszeiten. Befürchtungen werden laut, dass die Stadtverwaltung damit den Weg bereitet für das künftige Aus der kleinen Dorf-Kindergärten.