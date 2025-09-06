Der 8. September ist Weltalphabetisierungstag. Dazu gibt es in Halberstadt mehrere Veranstaltungen. Unter anderem stellt sich die Lernwerkstatt der Ländlichen Erwachsenenbildung vor. Hier gibt es Unterstützung, um sich wieder besser in der Buchstabenwelt zurechtzufinden.

Hier gibt es Hilfe, wenn man Lesen und Schreiben wieder verlernt hat

Für zahlreiche Erwachsene hat sich die Welt der Bücher wieder verschlossen, sie sind wieder zu Analphabeten geworden. Darauf macht der 8. September aufmerksam.

Halberstadt. - Regale voller Bücher. Sie sind Türen in andere Welten, sie lassen eintauchen in die Welt des Wissens. Wenn man denn lesen kann. Doch rund 20.000 Menschen im Landkreis Harz haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Darauf, aber vor allem darauf, wo und wie man Hilfe findet, machen Aktionen in der Halberstädter Stadtbibliothek zum Weltalphabetisierungstag aufmerksam.