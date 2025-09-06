In Magdeburg auf dem August-Bebel-Damm kam es am Samstag, 6. September 2025, wegen eines Wasserrohrbruchs zur Überflutung von Straßen und Gleisen. Es gibt Sperrungen und Straßenschäden. Das Trinkwasser ist trotz Braunfärbung unbedenklich.

Auf dem August-Bebel-Damm kam es wegen eines Wasserrohrbruchs in Magdeburg zu einer Überschwemmung.

Magdeburg. - Am August-Bebel-Damm in Magdeburg kam es am Samstagmittag, 6. September 2025, zu einer Überschwemmung. Betroffen ist der Bereich zwischen Altenhäuser Straße und Buschfeldstraße. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch. Was die Folgen sind.