Magdeburg, Deutschland
  Sperrung an August-Bebel-Damm: Überflutung in Magdeburg: Wasserrohrbruch sorgt für Schaden

Sperrung an August-Bebel-Damm Überflutung in Magdeburg: Wasserrohrbruch sorgt für Schaden

In Magdeburg auf dem August-Bebel-Damm kam es am Samstag, 6. September 2025, wegen eines Wasserrohrbruchs zur Überflutung von Straßen und Gleisen. Es gibt Sperrungen und Straßenschäden. Das Trinkwasser ist trotz Braunfärbung unbedenklich.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 06.09.2025, 15:13
Auf dem August-Bebel-Damm kam es wegen eines Wasserrohrbruchs in Magdeburg zu einer Überschwemmung.
Auf dem August-Bebel-Damm kam es wegen eines Wasserrohrbruchs in Magdeburg zu einer Überschwemmung. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Am August-Bebel-Damm in Magdeburg kam es am Samstagmittag, 6. September 2025, zu einer Überschwemmung. Betroffen ist der Bereich zwischen Altenhäuser Straße und Buschfeldstraße. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch. Was die Folgen sind.