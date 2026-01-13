weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Wohnen im Harz: Hier will die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe im Jahr 2026 investieren

Wohnen im Harz Hier will die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe im Jahr 2026 investieren

Die HaWoGe ist der größte Vermieter im Harzkreis und investierte jährlich nennenswert in die Wohn- und Geschäftsgebäude im Bestand. Wo das Geld im Jahr 2026 eingesetzt wird, erläutert HaWoGe-Chef Daniel Herrmann.

Von Sabine Scholz 13.01.2026, 14:45
Blick auf das winterliche Halberstadt. Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft wird in diesem Jahr rund zehn Millionen Euro in ihren Bestand investieren.
Blick auf das winterliche Halberstadt. Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft wird in diesem Jahr rund zehn Millionen Euro in ihren Bestand investieren. Foto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe wird auch in diesem Jahr wieder ordentlich in ihre Immobilien investieren. „Wir nehmen erneut zehn Millionen Euro in die Hand, um ein verlässlicher Partner für bezahlbares und zeitgemäßes Wohnen in der Region zu bleiben“, sagt HaWoGe-Chef Daniel Herrmann.