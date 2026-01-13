Die HaWoGe ist der größte Vermieter im Harzkreis und investierte jährlich nennenswert in die Wohn- und Geschäftsgebäude im Bestand. Wo das Geld im Jahr 2026 eingesetzt wird, erläutert HaWoGe-Chef Daniel Herrmann.

Hier will die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe im Jahr 2026 investieren

Blick auf das winterliche Halberstadt. Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft wird in diesem Jahr rund zehn Millionen Euro in ihren Bestand investieren.

Halberstadt. - Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe wird auch in diesem Jahr wieder ordentlich in ihre Immobilien investieren. „Wir nehmen erneut zehn Millionen Euro in die Hand, um ein verlässlicher Partner für bezahlbares und zeitgemäßes Wohnen in der Region zu bleiben“, sagt HaWoGe-Chef Daniel Herrmann.