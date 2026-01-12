EIL:
Züge der Deutschen Bahn Bahnstrecke am Hauptbahnhof in Stendal an zwei Tagen gesperrt
Die Arbeiten an der Bahnbrücke über die Lüderitzer Straße in Stendal haben Mitte Januar wieder Auswirkungen auf Verbindungen am Stendaler Hauptbahnhof. Was Reisende beachten müssen.
Aktualisiert: 13.01.2026, 16:08
Stendal - Die Arbeiten am Neubau der Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal schreiten voran. Für den nächsten Schritt muss die Strecke zwischen Stendal und Magdeburg wieder für zwei Tage gesperrt werden.