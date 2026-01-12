weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Züge der Deutschen Bahn Bahnstrecke am Hauptbahnhof in Stendal an zwei Tagen gesperrt

Die Arbeiten an der Bahnbrücke über die Lüderitzer Straße in Stendal haben Mitte Januar wieder Auswirkungen auf Verbindungen am Stendaler Hauptbahnhof. Was Reisende beachten müssen.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 13.01.2026, 16:08
Aufgrund von Bauarbeiten an einer Bahnbrücke in Stendal  fährt unter anderem die S 1 zwischen Stendal Hauptbahnhof und Tangerhütte nicht.
Aufgrund von Bauarbeiten an einer Bahnbrücke in Stendal  fährt unter anderem die S 1 zwischen Stendal Hauptbahnhof und Tangerhütte nicht. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Die Arbeiten am Neubau der Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal schreiten voran. Für den nächsten Schritt muss die Strecke zwischen Stendal und Magdeburg wieder für zwei Tage gesperrt werden.