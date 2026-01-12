Die Arbeiten an der Bahnbrücke über die Lüderitzer Straße in Stendal haben Mitte Januar wieder Auswirkungen auf Verbindungen am Stendaler Hauptbahnhof. Was Reisende beachten müssen.

Bahnstrecke am Hauptbahnhof in Stendal an zwei Tagen gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten an einer Bahnbrücke in Stendal fährt unter anderem die S 1 zwischen Stendal Hauptbahnhof und Tangerhütte nicht.

Stendal - Die Arbeiten am Neubau der Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal schreiten voran. Für den nächsten Schritt muss die Strecke zwischen Stendal und Magdeburg wieder für zwei Tage gesperrt werden.