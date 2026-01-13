PVGS nimmt Busverkehr auf den wichtigsten Verbindungen sowie den Rufbusverkehr wieder auf.

Altmarkkreis/vs - Die Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel (PVGS) hat den Busbetrieb im Kreisgebiet heute (13. Januar 2026) teilweise wieder aufgenommen. Auf den Hauptlinien 100 (von Salzwedel nach Magdeburg), 200 (von Salzwedel nach Seehausen und Wittenberge) und 300 (von Salzwedel nach Wolfsburg) fahren laut Homepage des Unternehmens seit heute früh um 7 Uhr wieder Busse. Seit 9 Uhr sind laut PVGS auch die Rufbusse wieder im Einsatz.

Am 12. Januar hatte die PVGS den Busverkehr aufgrund zu erwartender überfrierender Nässe ab 18 Uhr komplett eingestellt. Auch der Schülerverkehr wurde für den 13. Januar komplett abgesagt.

Weitere Informationen erteilt die Telefonzentrale der PVGS unter der Nummer: 03901/30 40 10 in der Zeit zwischen 6 Uhr und 22 Uhr.