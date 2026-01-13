Die Mutter von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel fand im Zweiten Weltkrieg Zuflucht in Neukirchen (Altmark). Wo genau, das weiß Marcus Kasner, der Bruder von Merkel.

Merkels Bruder bestätigt - Familie floh im Zweiten Weltkrieg von Hamburg nach Neukirchen (Altmark)

Die Osterburgerin Hanna Dittmar las die Autobiografie von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, fand darin den Hinweis auf Neukirchen (Altmark) im Landkreis Stendal und wandte sich an die Volksstimme Osterburg.

Neukirchen. - Des Rätsels Lösung liegt in einem kleinen Wäldchen an der L2 im langgezogenen Straßendorf Neukirchen (Altmark). Dort haben die Mutter, Tante und Großmutter von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während des Zweiten Weltkrieges Unterschlupf gefunden. Dass Herlind, Gunhild und Gertrud Jentzsch in dem Wischedorf waren, steht in Merkels 2024 erschienener Autobiografie „Freiheit...“ und hat mehreren Dorfbewohnern Kopfzerbrechen bereitet, wie Volksstimme berichtete. Denn wo genau soll denn das gewesen sein? Marcus Kasner, der Bruder von Angela Merkel, weiß es.