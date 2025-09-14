Der zweite Sonntag im September gehört seit drei Jahrzehnten den Denkmalen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz initiierte den Tag, der seither auch im Harz Geschichte zum Anfassen und seltene Einblicke ermöglicht.

Lebendige Geschichte: So spannend war der Tag des offenen Denkmals im Harz

Der Fleisch- oder Adelshof in Quedlinburg ist eine Hofanlage aus dem 13. Jahrhundert mit bemalten Barockdecken. Ensembleprägend ist der Taubenturm aus dem 18. Jahrhundert im Innenhof.

Harzkreis. - Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich. Unter diesem Motto steht der diesjährige Tag des offenen Denkmals. So mancher Besitzer eines Denkmals hat sicher schon gehadert mit den Anforderungen, die dieser Besitz stellt und die Sanierungskosten in die Höhe treiben.