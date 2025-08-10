weather heiter
  4. Feuerwehreinsatz im Vorharz: Horror-Brand auf dem Acker zwischen Deesdorf und Wegeleben

Wie es am Sonntagmittag zu einem verheerenden Feldbrand an der Landesstraße 24 in der Verbandsgemeinde Vorharz (Harzkreis) kam.

Von Vera Heinrich Aktualisiert: 10.08.2025, 17:58
Zu einem Feldbrand mit fatalen Folgen mussten am Sonntagmittag gleich vier Feuerwehren aus dem Vorharz ausrücken. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wegeleben/ Deesdorf. - Gleich mit vier Einsatzfahrzeugen musste die freiwillige Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Vorharz (Landkreis Harz) am Sonntagmittag anrücken, um einen verheerenden Brand zu bekämpfen. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 12.22 Uhr auf einem Feld an der Landesstraße 24 zwischen Wegeleben und Deesdorf ein Notruf abgesetzt.