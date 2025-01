Ein Bewohner einer Wohngruppe in Badersleben (Harzkreis) ist am Donnerstagnachmittag (23. Januar) bei einem Ausflug verschwunden. Die Polizei startete umgehend eine große Suche und setzte auch einen Hubschrauber ein.

Gemeinde Huy/Badersleben. - Was als gemeinsamer Ausflug in den Huywald geplant war, ist am Donnerstagabend (23. Januar) in einen Großeinsatz der Harzer Polizei gemündet. Zahlreiche Beamte suchten - unter anderem unterstützt von einem Hubschrauber mit Wärmebildsensorik - nach einem 39-Jährigen.