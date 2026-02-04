Nach der mutmaßlichen Attacke eines Hundes auf ein Kleinkind in Osterwieck (Landkreis Harz) laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch. Inzwischen beschäftigt der Vorfall auch die Stadtverwaltung Osterwieck.

Nach Hundeattacke in Osterwieck: Mops als gefährlich eingestuft - Halterin wehrt sich

Nachdem ein Mops in Osterwieck im Herbst 2025 ein Kleinkind angefallen hat, hat die Stadtverwaltung das Tier nun als gefährlichen Hund eingestuft.

Osterwieck/Halberstadt. - Knapp vier Monate nach der von Zeugen beobachteten öffentlichen Attacke eines Hundes gegenüber einem Kleinkind, die einer Halterin aus Osterwieck vorgeworfen wird, laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch. Auch die Stadtverwaltung Osterwieck ist nun tätig geworden – es geht unter anderem um die steuerliche Einstufung des betroffenen Hundes und weitere Konsequenzen für die Halterin.