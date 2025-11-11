Denkmalsanierung im Harz Im Huy-Ort Dingelstedt spiegelt sich das Dorf wieder in der Kirchturmkugel
Monate schon prägt ein Gerüst die Ansicht der St.-Stephani-Kirche in Dingelstedt (Landkreis Harz). Der mittelalterliche Turm muss saniert werden. In einem ersten Schritt ist nun die Turmhaube überarbeitet worden. Anlass für ein kleines Fest der Kirchgemeinde.
11.11.2025, 06:15
Dingelstedt. - Alle Blicke sind an diesem Vormittag auf den Kirchturm in Dingelstedt gerichtet. Mehrere Männer arbeiten auf der obersten Ebene. Wenig später spiegelt sich der Huy-Ort in dem Gold der Turmkugel. Es ist geschafft.