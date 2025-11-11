weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Denkmalsanierung im Harz: Im Huy-Ort Dingelstedt spiegelt sich das Dorf wieder in der Kirchturmkugel

Monate schon prägt ein Gerüst die Ansicht der St.-Stephani-Kirche in Dingelstedt (Landkreis Harz). Der mittelalterliche Turm muss saniert werden. In einem ersten Schritt ist nun die Turmhaube überarbeitet worden. Anlass für ein kleines Fest der Kirchgemeinde.

Von Sabine Scholz 11.11.2025, 06:15
Der erste Schritt der Kirchturmsanierung in Dingelstedt (Landkreis Harz) ist erfolgt, Turmhaube und Zier erstrahlen in neuem Glanz.
Dingelstedt. - Alle Blicke sind an diesem Vormittag auf den Kirchturm in Dingelstedt gerichtet. Mehrere Männer arbeiten auf der obersten Ebene. Wenig später spiegelt sich der Huy-Ort in dem Gold der Turmkugel. Es ist geschafft.