Monate schon prägt ein Gerüst die Ansicht der St.-Stephani-Kirche in Dingelstedt (Landkreis Harz). Der mittelalterliche Turm muss saniert werden. In einem ersten Schritt ist nun die Turmhaube überarbeitet worden. Anlass für ein kleines Fest der Kirchgemeinde.

Dingelstedt. - Alle Blicke sind an diesem Vormittag auf den Kirchturm in Dingelstedt gerichtet. Mehrere Männer arbeiten auf der obersten Ebene. Wenig später spiegelt sich der Huy-Ort in dem Gold der Turmkugel. Es ist geschafft.