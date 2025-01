Einige Probleme sind altbekannt, einige neue könnten hinzukommen. Für die Wärmestube der Caritas in Halberstadt wird 2025 zum Jahr der Weichenstellung. An welchen Stellschrauben möchte Koordinatorin Maria Oppermann drehen?

Halberstadt - Schon morgens um halb zehn herrscht Hochbetrieb in der Wärmestube der Caritas in Halberstadt. Dennoch ist die Stimmung in der Einrichtung am Franziskanerkloster entspannt. Maria Oppermann, Koordinatorin der Wärmestube, hat eine einfache Erklärung: „Wir und unsere Gäste sind fast so etwas wie ein Familie.“