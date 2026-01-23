Nirgends sind Plätze im Pflegeheim so günstig wie in Sachsen-Anhalt, meldet das Statistische Bundesamt. Senioren in Halberstadt hilft diese Nachricht nicht, sie müssen weiterhin warten auf die Eröffnung des Pflegeheims auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei.

In Halberstadt müssen Senioren weiterhin auf Pflegeheim mit neuem Konzept warten

Im November 2025 sah es noch gut aus auf der Baustelle in der Hans-Neupert-Straße. Doch nun verzögert sich die Eröffnung der Wohnanlage in Halberstadt auf unbestimmte Zeit.

Halberstadt. - Für Halberstadt sollte es ein ganz neues Konzept sein. Auf dem Gelände der ehemaligen Harzbrauerei wollte Compassio mit drei Neubauten im Jahr 2026 eine Kombination aus Pflegeheim und betreuten Wohnen eröffnen. Das Richtfest war für den 21. Januar 2026 angesetzt. Doch nun musste das Unternehmen aus Ulm die Feier absagen.