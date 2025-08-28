Aufgrund von Unfällen und einem Brand in Schwanebeck waren Polizei und Feuerwehren am Donnerstagabend (28. August) pausenlos im Einsatz.

Polizei und Feuerwehr hatten am Donnerstagabend (28. August) wegen Unfällen und einem Brand alle Hände voll zu tun.

Halberstadt/Schwanebeck. - Aufgrund von Unfällen und einem Brand in Schwanebeck waren Polizei und Feuerwehren am Donnerstagabend (28. August) pausenlos im Einsatz. Unter anderem gab es im Gewerbegebiet Am Sülzegraben in Halberstadt einen schweren Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug. In Schwanebeck brannte eine Laube.