  4. Feuerwehr und Polizei im Harzkreis im Dauereinsatz: In Halberstädter Gewerbegebiet landet Fahrschulauto auf dem Dach

Aufgrund von Unfällen und einem Brand in Schwanebeck waren Polizei und Feuerwehren am Donnerstagabend (28. August) pausenlos im Einsatz.

Von Dennis Lotzmann und Carmen Reischke 28.08.2025, 18:27
Polizei und Feuerwehr hatten am Donnerstagabend (28. August) wegen Unfällen und einem Brand alle Hände voll zu tun. Symbolbild: Carsten Rehder/dpa

Halberstadt/Schwanebeck. - Aufgrund von Unfällen und einem Brand in Schwanebeck waren Polizei und Feuerwehren am Donnerstagabend (28. August) pausenlos im Einsatz. Unter anderem gab es im Gewerbegebiet Am Sülzegraben in Halberstadt einen schweren Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug. In Schwanebeck brannte eine Laube.