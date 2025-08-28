Feuerwehr und Polizei im Harzkreis im Dauereinsatz In Halberstädter Gewerbegebiet landet Fahrschulauto auf dem Dach
Aufgrund von Unfällen und einem Brand in Schwanebeck waren Polizei und Feuerwehren am Donnerstagabend (28. August) pausenlos im Einsatz.
28.08.2025, 18:27
Halberstadt/Schwanebeck. - Aufgrund von Unfällen und einem Brand in Schwanebeck waren Polizei und Feuerwehren am Donnerstagabend (28. August) pausenlos im Einsatz. Unter anderem gab es im Gewerbegebiet Am Sülzegraben in Halberstadt einen schweren Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug. In Schwanebeck brannte eine Laube.