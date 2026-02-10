Wirtschaft im Harz Insolvenz-Schock: Die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH (HBK) kämpft ums Überleben
Nach Halberstädter Würstchen hat es einen weiteren bekannten Lebensmittelproduzenten in der Harzkreis-Stadt erwischt: Die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH (HBK) hat einen Insolvenzantrag gestellt. Was das für das Traditionsunternehmen bedeutet.
Aktualisiert: 10.02.2026, 21:36
Halberstadt. - Die Nachricht ist für die Belegschaft am 10. Februar wie ein Schock gewesen: Die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH (HBK) hat auf eigenen Antrag ein Insolvenzverfahren eröffnet.