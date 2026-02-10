Wirtschaft im Harz Insolvenz-Schock: Die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH (HBK) kämpft ums Überleben

Nach Halberstädter Würstchen hat es einen weiteren bekannten Lebensmittelproduzenten in der Harzkreis-Stadt erwischt: Die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH (HBK) hat einen Insolvenzantrag gestellt. Was das für das Traditionsunternehmen bedeutet.