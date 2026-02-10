Hausfriedensbruch im Einkaufszentrum Notarzt musste anrücken: Jugendliche sorgen für Polizeieinsatz am Elbe-Park
Teenager haben im Elbe-Park in der Börde für einen Polizeieinsatz gesorgt. Was mit einem Hausfriedensbruch im Einkaufszentrum begann, endete mit einem Notarzt und mehreren Ermittlungen.
10.02.2026, 19:28
Hermsdorf - Teenager haben am Montag (9. Februar) für einen Polizeieinsatz am Elbe-Park in Hermsdorf gesorgt. Etwa eine Stunde vor Feierabend betraten nach Informationen aus dem Polizeirevier Börde mehrere Jugendliche ein Sportgeschäft im Einkaufszentrum. Der Shoppingtrip endete für die Gruppe dann aber in Handschellen.