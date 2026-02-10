Teenager haben im Elbe-Park in der Börde für einen Polizeieinsatz gesorgt. Was mit einem Hausfriedensbruch im Einkaufszentrum begann, endete mit einem Notarzt und mehreren Ermittlungen.

Jugendliche haben am Elbe-Park in Hermsdorf in der Börde einen Polizeieinsatz verursacht.

Hermsdorf - Teenager haben am Montag (9. Februar) für einen Polizeieinsatz am Elbe-Park in Hermsdorf gesorgt. Etwa eine Stunde vor Feierabend betraten nach Informationen aus dem Polizeirevier Börde mehrere Jugendliche ein Sportgeschäft im Einkaufszentrum. Der Shoppingtrip endete für die Gruppe dann aber in Handschellen.