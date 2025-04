Mit einer spektakulären Aktion will die Daimler Truck AG in Sachsen-Anhalt gleich auf mehrere Themen aufmerksam machen. Gemeinsam mit einem leidenschaftlichem Lkw-Fahrer soll ein neuer Weltrekord aufgestellt werden. Das hat auch mit Halberstadt zu tun.

Halberstadt. - Rückwärts zu fahren - so gut wie jeder Lkw-Fahrer muss das gut beherrschen. Was auf Firmengeländen und an Laderampen Alltag ist, ist auf öffentlichen Straßen jedoch selten zu sehen. Am 4. Juni wird das anders - dann geht es für einen besonderen Brummi von Oschersleben nach Halberstadt im Rückwärtsgang. Vorher aber steht ein Rekordversuch an.