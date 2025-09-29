An der Westfassade der Burchardikirche in Halberstadt steht ein Gerüst. Aufgebaut ist es für junge Leute, die dem aus romanischen Zeiten stammenden Gebäude auf die Pelle rücken. Mit guten Absichten.

Die Freiwilligen der Jugendbauhütte Quedlinburg besichtigen die Burchardikirche Halberstadt, bevor sie an dem Gemäuer tätig werden.

Halberstadt. - Man sieht ihr an, wie wechselvoll die Zeiten waren. Die Burchardikirche in Halberstadt ist alt. Zugleich beherbergt sie in ihrem Inneren ein Projekt, das der Zukunft zugewandt ist. Jetzt rücken junge Leute der alten Kirche zu Leibe.