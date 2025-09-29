weather wolkig
  4. Denkmalschutz im Harz: Jugendliche sichern uralte Burchardikirche in Halberstadt für die Zukunft

An der Westfassade der Burchardikirche in Halberstadt steht ein Gerüst. Aufgebaut ist es für junge Leute, die dem aus romanischen Zeiten stammenden Gebäude auf die Pelle rücken. Mit guten Absichten.

Von Sabine Scholz 29.09.2025, 10:15
Die Freiwilligen der Jugendbauhütte Quedlinburg besichtigen die Burchardikirche Halberstadt, bevor sie an dem Gemäuer tätig werden.
Halberstadt. - Man sieht ihr an, wie wechselvoll die Zeiten waren. Die Burchardikirche in Halberstadt ist alt. Zugleich beherbergt sie in ihrem Inneren ein Projekt, das der Zukunft zugewandt ist. Jetzt rücken junge Leute der alten Kirche zu Leibe.