Denkmalschutz im Harz Jugendliche sichern uralte Burchardikirche in Halberstadt für die Zukunft
An der Westfassade der Burchardikirche in Halberstadt steht ein Gerüst. Aufgebaut ist es für junge Leute, die dem aus romanischen Zeiten stammenden Gebäude auf die Pelle rücken. Mit guten Absichten.
29.09.2025, 10:15
Halberstadt. - Man sieht ihr an, wie wechselvoll die Zeiten waren. Die Burchardikirche in Halberstadt ist alt. Zugleich beherbergt sie in ihrem Inneren ein Projekt, das der Zukunft zugewandt ist. Jetzt rücken junge Leute der alten Kirche zu Leibe.