Seit Mai werden in den riesigen Hallen des Global Parts Centers von Daimler Truck Ersatzteile eingelagert. Die ersten Teile sind bereits von Halberstadt aus auf dem Weg in alle Welt. Der Hauptlogistikstandort steuert auf seine volle Betriebsfähigkeit zu. Dazu gehören weitere Einstellungen.

121 neue Jobs bei Daimler Truck in Halberstadt: Wer jetzt bei DP World einsteigen kann

Jan Lohrengel (links) und Bert Geuens (Mitte) in den Lagerhallen des Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt.

Halberstadt. - Ihre Jobbezeichnungen sind aus gutem Grund in englischer Sprache. Gehören Jan Lohrengel und Bert Geuens doch zu einem Unternehmen, das weltweit tätig ist. Eines, das seit einigen Monaten auch in Halberstadt aktiv ist - DP World. Die Firma kümmert sich im Global Parts Center (GPC) von Daimler Truck um das Geschehen in den Riesenhallen. Und sie sucht Leute.