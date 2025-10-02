Eil
Migration im Harz Junge Afghanin berichtet von Angst und Zuversicht beim Saisonabschluss von „All together now“ in Halberstadt
Es ist als Begegnungsangebot gedacht, die Veranstaltungsreihe „All together now“, die seit 2015 in Halberstadt ausgerichtet wird. Zum diesjährigen Saisonabschluss gab es einen überraschenden Besuch.
02.10.2025, 14:30
Halberstadt. - Die Musik tönt laut aus der Liebfrauenkirche. Jennifer Fulton spielt Gitarre und singt Songs, in die Zuhörer einstimmen. So ist es gedacht, bei „All together now“ in Halberstadt. Doch diesmal werden selbst die Organisatoren überrascht.