  4. Migration im Harz: Junge Afghanin berichtet von Angst und Zuversicht beim Saisonabschluss von „All together now“ in Halberstadt

Es ist als Begegnungsangebot gedacht, die Veranstaltungsreihe „All together now“, die seit 2015 in Halberstadt ausgerichtet wird. Zum diesjährigen Saisonabschluss gab es einen überraschenden Besuch.

Von Sabine Scholz 02.10.2025, 14:30
Nahid ist 19, lebt in Riesa, stammt aus Afghanistan und war überraschend zum Saisonabschluss der Begegnungsreihe „All together now“ in Halberstadts Liebfrauenkirche zu Gast.
Nahid ist 19, lebt in Riesa, stammt aus Afghanistan und war überraschend zum Saisonabschluss der Begegnungsreihe „All together now" in Halberstadts Liebfrauenkirche zu Gast. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Die Musik tönt laut aus der Liebfrauenkirche. Jennifer Fulton spielt Gitarre und singt Songs, in die Zuhörer einstimmen. So ist es gedacht, bei „All together now“ in Halberstadt. Doch diesmal werden selbst die Organisatoren überrascht.