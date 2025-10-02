Martin Schulze, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt, ist inzwischen Stammgast in der Pension Goldbachmühle in Blankenburg. Bereits zum dritten Mal hintereinander überbrachte er die Urkunde für den Gästeliebeling Sachsen-Anhalt an die Betreiber Jaqueline Fischer und Gregor Wichmann. Darüber freute sich auch Ines Görtz vom Tourismusbetrieb Blankenburg (von rechts).

Foto: Jens Müller