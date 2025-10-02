weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gästeliebling Harz: Was Pension Goldbachmühle in Blankenburg so beliebt macht

Gästeliebling 2025 Harzer Pension mit Rekordbewertung – Was macht die Goldbachmühle in Blankenburg so beliebt?

"98 von 100 Punkten – die Goldbachmühle setzt Maßstäbe im Harz-Tourismus. Zum dritten Mal in Folge wurde die Blankenburger Pension zum Gästeliebling gekürt. Das ist das Erfolgsrezept der Betreiber.

Von Jens Müller Aktualisiert: 02.10.2025, 15:30
Martin Schulze, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt, ist inzwischen Stammgast in der Pension Goldbachmühle in Blankenburg. Bereits zum dritten Mal hintereinander überbrachte er die Urkunde für den Gästeliebeling Sachsen-Anhalt an die Betreiber Jaqueline Fischer und Gregor Wichmann. Darüber freute sich auch Ines Görtz vom Tourismusbetrieb Blankenburg (von rechts).
Blankenburg. - Die Pension Goldbachmühle in Blankenburg ist zum dritten Mal nacheinander zum Gästeliebling im Harz gewählt worden. Dabei überrascht nicht nur die außergewöhnliche Bewertungsquote. Die Gäste dürfen sich auf ganz neue Urlaubsfreuden unterhalb des Regensteins freuen.