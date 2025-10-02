Eil
Gästeliebling 2025 Harzer Pension mit Rekordbewertung – Was macht die Goldbachmühle in Blankenburg so beliebt?
"98 von 100 Punkten – die Goldbachmühle setzt Maßstäbe im Harz-Tourismus. Zum dritten Mal in Folge wurde die Blankenburger Pension zum Gästeliebling gekürt. Das ist das Erfolgsrezept der Betreiber.
Aktualisiert: 02.10.2025, 15:30
Blankenburg. - Die Pension Goldbachmühle in Blankenburg ist zum dritten Mal nacheinander zum Gästeliebling im Harz gewählt worden. Dabei überrascht nicht nur die außergewöhnliche Bewertungsquote. Die Gäste dürfen sich auf ganz neue Urlaubsfreuden unterhalb des Regensteins freuen.