Erneuerbare Energie Windpark bei Stendal: Bewohner haben klare Forderung

Bewohner aus Dahlen und Umgebung äußern sich kritisch gegenüber der geplanten Windkraftanlagen. Die Projektentwickler erläutern die Chancen und warum der Bau notwendig ist.

Von Leon Zeitz 02.10.2025, 15:30
In der Nähe von Dahlen bei Stendal sollen Windkraftanlagen entstehen. Einwohner sind von dem Vorhaben nicht begeistert.
In der Nähe von Dahlen bei Stendal sollen Windkraftanlagen entstehen. Einwohner sind von dem Vorhaben nicht begeistert. Symbolbild: dpa

Stendal - Die geplanten Windanlagen bei Dahlen westlich von Stendal erhitzen die Gemüter. Bei einer Infoveranstaltung im Musikforum Katharinenkirche haben die Projektentwickler über Chancen und Möglichkeiten gesprochen. Doch bei den Gästen stießen sie damit auf Ablehnung.