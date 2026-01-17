Wer soll die Geschicke der Gemeinde Huy in den kommenden sieben Jahren hauptamtlich lenken? Eine Frage, die die Einwohner am 15. Februar beantworten müssen. Vorher gibt es die Möglichkeit, Fragen an die Kandidaten zu stellen.

Gemeinde Huy. - Wer wird Platz nehmen auf dem Chefsessel der Gemeindeverwaltung Huy? Die Bürger der Einheitsgemeinde entscheiden dies am 15. Februar 2026 bei der Bürgermeisterwahl. Am 20. Januar stellen sich die Kandidaten in einem Forum vor.