Die Agentur für Arbeit hat die Prognosen für den Arbeitsmarkt im Harz veröffentlicht. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Warum ist das so?

Keine Entspannung für den Arbeitsmarkt im Harz in 2025

Halberstadt. - Der Arbeitsmarkt hat viele Puzzleteile und die passen nicht immer zusammen. Während viele Betriebe mühsam um Fachkräfte ringen, steigt die Arbeitslosigkeit trotzdem. Wie passt das zusammen?

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Harz wird sich im laufenden Jahr auf hohem Niveau stabilisieren. Das sagt die Agentur für Arbeit voraus. Agenturchefin Anja Huth bezieht sich dabei auf die Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die Forscher aus Nürnberg sagen dem Landkreis Harz für 2025 durchschnittlich 5.846 Arbeitslose voraus.

Im Vergleich zu den monatlich 5.627 Arbeitslose im vergangenen Jahr ist dies ein Plus von 3,9 Prozent. Damit kommen die Spitzenwerte aus den Corona-Jahren in Reichweite. In 2021 lag die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Harz bei durchschnittlich 6.001.

Arbeitsmarkt: Weltpolitik schlägt sich im Harz nieder

Für Jean Lehmann, Geschäftsführer operativ in der Halberstädter Agentur, sind die Gründe extern. Die sinkende Nachfrage nach Neuwagen trifft die gesamte Automotiv-Branche und diese ist im Harz besonders stark vertreten. Zudem sind die Energiepreise in Deutschland weiterhin sehr hoch.

Für ihn ist mit der neuen US-Regierung ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzugekommen. „Wie die Zollpolitik der USA aussehen und wie sie sich auf die Weltwirtschaft auswirken wird, kann derzeit niemand genau vorhersagen“, sagt er - nichts Gutes ahnend.

Abwärtstrend seit mehr als einem Jahr

Den Negativtrend am Arbeitsmarkt im Harz gibt es seit längerem. Bereits im 4. Quartal 2023 wurden mehr Beschäftigungsverhältnisse gekündigt als neue aufgenommen. Mit saisonalen Schwankungen hält diese Abwärtsbewegung an. Laut IAB wird die Arbeitslosenquote im Harz im Vergleich zu 2024 um 0,8 Prozentpunkte zunehmen. Damals betrug sie 5,4 Prozent