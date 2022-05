Keine Langeweile für Vorharzer Kinder in den Winterferien

Die Jugendbetreuerin der Stadt Wegeleben, Bettina Wloch, bietet den Kindern auch in diesen Ferien ein abwechslungsreiches Freizeitangebot an. Beim Auftakt wird viel gebastelt und Tischtennis gespielt. Da ist ein spaßiger Nachmittag garantiert.

Wegeleben - Auch in diesen Winterferien bietet Wegelebens Jugendbetreuerin Bettina Wloch wieder ein umfangreiches Freizeitangebot an. Der Auftakt am Montag stand ganz im Zeichen von Basteln und Spielen.