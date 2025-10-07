weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Umweltschutz im Harz: Kleidertausch in Kitas: Endlich kommen Kids Schränke nach Halberstadt

Erst in Blankenburg, dann im Huy und nun endlich in Halberstadt. In der Kreisstadt stellt Wear Share gleich zwei neue Schränke für den Kleidertausch auf. Warum vor allem Eltern davon profitieren.

Von Thomas Kügler 07.10.2025, 14:30
Zum Tauschen bereit: Der Kids Schrank in der Kita „Mühlenspatzen“ in Anderbeck sieht vorbildlich aus.
Zum Tauschen bereit: Der Kids Schrank in der Kita „Mühlenspatzen" in Anderbeck sieht vorbildlich aus. Symbolfoto: René Telemann

Halberstadt. - Seit dem Mai waren Christin Hinz und ihre Mitstreiter auf der Suche nach einem Standort für einen Wear-Share-Schrank in Halberstadt. Nun kommen gleich zwei Modelle nach Halberstadt. Das erste am 8. Oktober und das zweite am 27. Oktober. Als Kids Schränke stehen beide in bekannten Kitas.