Erst in Blankenburg, dann im Huy und nun endlich in Halberstadt. In der Kreisstadt stellt Wear Share gleich zwei neue Schränke für den Kleidertausch auf. Warum vor allem Eltern davon profitieren.

Zum Tauschen bereit: Der Kids Schrank in der Kita „Mühlenspatzen“ in Anderbeck sieht vorbildlich aus.

Halberstadt. - Seit dem Mai waren Christin Hinz und ihre Mitstreiter auf der Suche nach einem Standort für einen Wear-Share-Schrank in Halberstadt. Nun kommen gleich zwei Modelle nach Halberstadt. Das erste am 8. Oktober und das zweite am 27. Oktober. Als Kids Schränke stehen beide in bekannten Kitas.