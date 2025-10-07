Eil
Umweltschutz im Harz Kleidertausch in Kitas: Endlich kommen Kids Schränke nach Halberstadt
Erst in Blankenburg, dann im Huy und nun endlich in Halberstadt. In der Kreisstadt stellt Wear Share gleich zwei neue Schränke für den Kleidertausch auf. Warum vor allem Eltern davon profitieren.
07.10.2025, 14:30
Halberstadt. - Seit dem Mai waren Christin Hinz und ihre Mitstreiter auf der Suche nach einem Standort für einen Wear-Share-Schrank in Halberstadt. Nun kommen gleich zwei Modelle nach Halberstadt. Das erste am 8. Oktober und das zweite am 27. Oktober. Als Kids Schränke stehen beide in bekannten Kitas.