Im Jahr 2023 hatte der Stadtrat Halberstadt feste Prozentsätze beschlossen, mit denen sich Eltern an den Betreuungskosten in Kindereinrichtungen beteiligen. Seit Januar 2026 gelten neue Beitragssätze. Darüber musste der Stadtrat am 26. Februar noch einmal abstimmen.

Kita-Gebühren in Halberstadt: Warum Stadtrat erneut abstimmen musste und was das für Eltern bedeutet

Die Betreuungskosten in den Kindereinrichtungen Halberstadts steigen, damit auch die Elternbeiträge.

Halberstadt. - Zu teuer, nicht familienfreundlich, abschreckend für junge Familien. Sollen die Elternbeiträge für die Kitabetreuung erhöht werden, wird immer heftig gestritten. Im jüngsten Fall musste der Stadtrat sich zweimal mit dem Thema befassen. Obwohl es im August 2025 einen Beschluss gab.