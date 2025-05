Osterwieck. - Die Volksseele in Osterwieck kocht hoch angesichts der Schließungspläne der Kindertagesstätten in Rohrsheim und Bühne. Nach hitzigen Debatten in der April-Sitzung des Sozialausschusses hat sich der Streit um die Entwicklung der Osterwiecker Kita-Landschaft zunehmend vom Sitzungssaal hinaus in die Bürgerschaft verlagert. Stadtratsvorsitzender Heimo Kirste zeigt sich schockiert angesichts einer von ihm wahrgenommenen Verrohung mit verbalen persönlichen Angriffen und Beleidigungen. „In der Schärfe ist so etwas hier noch nicht passiert“, stellt der erfahrene Kommunalpolitiker fest.

