Dorfgemeinschaftshäuser im Harz Klein Quenstedter warten sehnsüchtig auf die Bauarbeiter
Schon seit Monaten liegt es verwaist, das hübsche Dorfgemeinschaftshaus in Klein Quenstedt (Landkreis Harz). Die Einwohner des Halberstädter Ortsteils fragen sich, ob die erforderlichen Sanierungsarbeiten irgendwann mal beginnen.
05.11.2025, 10:15
Klein Quenstedt. - Keine Versammlungen, keine Familienfeiern. Das mitten im Herzen Klein Quenstedts gelegene Dorfgemeinschaftshaus darf seit fast einem Jahr nicht betreten werden. Bislang warten die Einwohner des Halberstädter Ortsteils vergeblich auf den Start der Sicherungsarbeiten in dem Fachwerkhaus. Doch es gibt Grund zur Hoffnung.