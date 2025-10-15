Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind: Das Klubhaus-Areal in Halberstadt steht erneut vor dem Neuanfang. Projektentwickler ziehen Bilanz, die Stadt übernimmt – und Edeka bringt neue Pläne. Wie geht es jetzt weiter?

Was passiert auf dem Klubhaus-Areal in Halberstadt? Was der Edeka-Konzern damit zu tun hat

Blick auf die nun leere Fläche, auf der einst das „Klubhaus der Werktätigen“ in Halberstadt stand.

Halberstadt. - Es sind wieder Bagger unterwegs auf dem Areal des einstigen „Klubhaus der Werktätigen“ in Halberstadt. Doch die sind noch kein Zeichen, dass hier endlich gebaut wird. Im Gegenteil.