Bauen im Harz Was passiert auf dem Klubhaus-Areal in Halberstadt? Was der Edeka-Konzern damit zu tun hat

Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind: Das Klubhaus-Areal in Halberstadt steht erneut vor dem Neuanfang. Projektentwickler ziehen Bilanz, die Stadt übernimmt – und Edeka bringt neue Pläne. Wie geht es jetzt weiter?

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 15.10.2025, 15:23
Blick auf die nun leere Fläche, auf der einst das „Klubhaus der Werktätigen“ in Halberstadt stand.
Blick auf die nun leere Fläche, auf der einst das „Klubhaus der Werktätigen" in Halberstadt stand.

Halberstadt. - Es sind wieder Bagger unterwegs auf dem Areal des einstigen „Klubhaus der Werktätigen“ in Halberstadt. Doch die sind noch kein Zeichen, dass hier endlich gebaut wird. Im Gegenteil.