Einkaufen im Harz Kommt Tante Enso ins Schachdorf Ströbeck oder nicht?
Vier Orte rund um Halberstadt tun sich zusammen, um einen kleinen Supermarkt für ihre Einwohner zu bekommen. In Ströbeck soll ein Tante-Enso-Laden eröffnet werden. Doch noch hängt alles an einem seidenen Faden.
12.11.2025, 10:30
Schachdorf Ströbeck. - Die Freude war groß, als nach vier Wochen intensiven Werbens klar war: Es finden sich genug Menschen, die einen Genossenschaftsanteil zeichnen. Grundvoraussetzung, um im Schachdorf Ströbeck einen Tante-Enso-Laden etablieren zu können. Doch noch ist nicht sicher, dass der Supermarkt wirklich kommt.