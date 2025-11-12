Vier Orte rund um Halberstadt tun sich zusammen, um einen kleinen Supermarkt für ihre Einwohner zu bekommen. In Ströbeck soll ein Tante-Enso-Laden eröffnet werden. Doch noch hängt alles an einem seidenen Faden.

Kommt Tante Enso ins Schachdorf Ströbeck oder nicht?

In Langenstein gibt es bereits einen Tante-Enso-Supermarkt.

Schachdorf Ströbeck. - Die Freude war groß, als nach vier Wochen intensiven Werbens klar war: Es finden sich genug Menschen, die einen Genossenschaftsanteil zeichnen. Grundvoraussetzung, um im Schachdorf Ströbeck einen Tante-Enso-Laden etablieren zu können. Doch noch ist nicht sicher, dass der Supermarkt wirklich kommt.