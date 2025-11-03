Die Einweihung steht kurz bevor, doch die Finanzierung wackelt: Osterwieck muss für das neue Feuerwehrhaus deutlich mehr zahlen als geplant. Fördermittel stehen auf dem Spiel – und die Kritik an Bauamt und Planung wächst.

Das Feuerwehrhaus Osterwieck ist bereit zur Einweihung, gestritten wird unterdessen über die hohen Mehrkosten.

Osterwieck. - „Ich bin entsetzt über die Kostensteigerung, Hat da keiner aufgepasst und kontrolliert?“, mit diesen Worten von Frank Meuche (IGO) nahm die Diskussion auf der jüngsten Osterwiecker Stadtratssitzung Fahrt auf. Sollten die Abgeordneten doch Mehrkosten von etwa einer Million Euro absegnen. Ursprünglich hatte das Feuerwehrhaus, das am 8. November eingeweiht wird, 4,6 Millionen Euro kosten sollen.