Kriegsopfer-Grabsteine aus Halberstadt: Archäologe hofft auf Zeitzeugen

Die im August 2021 in Altenbrak geborgenen Grabplatten von Opfern des Ersten Weltkriegs lagern seither in Containern auf dem Areal des Friedhofs Halberstadt. Nach der Berichterstattung der Volksstimme ist nun Bewegung in den Fall gekommen, sollen die Grabsteine wieder verlegt werden.

Halberstadt - Nach der Berichterstattung der Volksstimme über die Bergung und bislang stockende Neuverlegung von Kriegsopfer-Grabsteinen in Halberstadt ist nun Bewegung in die Sache gekommen: Am 22. November, so Kreis-Archäologe Oliver Schlegel, wollen Vertreter tangierter Behörden vor Ort auf dem Halberstädter Friedhof Details besprechen.