Einsatz im Harzkreis Kurioser Zwischenfall in Halberstadt: Betrunkener schläft in fremder Garage – Polizei findet Mann mit 2,39 Promille
Mitten in der Nacht schlägt eine Überwachungskamera in Halberstadt Alarm – ein Mann tappt in eine Garage. Doch statt eines Einbruchs erleben Polizei und Anwohner eine skurrile Szene.
19.08.2025, 16:00
Halberstadt. - Bloß gut, dass ein Anwohner aus der Klusstraße in Halberstadt sein Grundstück mit Videotechnik überwacht. Dank dieser konnte der 54-Jährige mitten in der Nacht zum Dienstag (19. August) ein ganz besonderes Schauspiel verfolgen.