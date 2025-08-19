Mitten in der Nacht schlägt eine Überwachungskamera in Halberstadt Alarm – ein Mann tappt in eine Garage. Doch statt eines Einbruchs erleben Polizei und Anwohner eine skurrile Szene.

Kurioser Zwischenfall in Halberstadt: Betrunkener schläft in fremder Garage – Polizei findet Mann mit 2,39 Promille

Ein Asylsuchender aus Georgien ist in der Nacht zum Dienstag (19. August) volltrunken durch Halberstadt getorkelt und suchte sich dann eine Bleibe für die Nacht.

Halberstadt. - Bloß gut, dass ein Anwohner aus der Klusstraße in Halberstadt sein Grundstück mit Videotechnik überwacht. Dank dieser konnte der 54-Jährige mitten in der Nacht zum Dienstag (19. August) ein ganz besonderes Schauspiel verfolgen.