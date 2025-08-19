Rund 220 Kinder leben im Landkreis Börde bei Pflegefamilien. Doch der Bedarf ist größer, als Stellen vorhanden sind. Deshalb sucht der Landkreis weitere Pflegestellen für Kinder in Not. Welche Kriterien die Zieheltern erfüllen müssen.

Haldensleben. - Nicht jedes Kind hat das Glück, in der eigenen Familie aufwachsen zu dürfen. Die Gründe dafür können verschieden sein und reichen von Vernachlässigung oder Missbrauch bis zu andere belastenden familiären Umstände wie Krankheit oder Haft der Eltern. Dann brauchen die Kleinen ein anderes, sicheres und liebevolles Zuhause. Eine tragende Säule der Kinder- und Jugendhilfe sind laut dem Pflegekinderdienst des Jugendamtes im Landkreis Börde die Pflegefamilien. Doch der Bedarf sei größer, als Plätze vorhanden sind. Deshalb werden unbedingt weitere Stellen benötigt.