Viele Menschen sterben, weil nach plötzlichen Herzproblemen fachgerechte Hilfe zu spät kommt. Mit einem Defibrillator steigen die Überlebenschancen enorm. Ein solches Gerät hängt jetzt öffentlich zugänglich in Veltheim/Osterwieck.

Lebensretter hängt nun am Veltheimer Feuerwehr-Gerätehaus

Robert Tiemann vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Veltheim mit dem am Gerätehaus montierten und öffentlich zugänglichen Defibrillator.

Osterwieck/Veltheim. - Traditionen werden im Fallstein-Dorf Veltheim groß geschrieben. Das neue Jahr wird stets mit Erbsensuppe, Glühwein sowie Kinderpunsch am Gerätehaus der Feuerwehr eingeläutet. Wenn die Veltheimer am Samstag (11. Januar) ab 17 Uhr wieder zusammenkommen, gibt es einen speziellen Höhepunkt. Mitglieder der Feuerwehr, allen voran Robert Tiemann vom Förderverein, werden den jüngst am Gerätehaus montierten Defibrillator vorstellen.