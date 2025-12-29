Es war ein harter Schlag für die Eisenbahn-Fans: Im August 2025 musste die SVT gGmbH alle geplanten Sonderfahrten mit der Reichsbahn-Legende, dem Schnellverbrennungs-Triebwagen (SVT) der Bauart „Görlitz“, absagen. Seitdem ist einiges geschehen. Darum schauen die Sanierer zuversichtlich ins Jahr 2026.

Halberstadt: Historischer Schnellzug SVT „Görlitz“ geht in Winterschlaf – das sind die Pläne für 2026

Ehrgeiziges Ziel: Der SVT Görlitz, die Schnellzuglegende der Deutschen Reichsbahn, soll das Gelände der VIS in Halberstadt erstmals im Frühjahr 2026 eigenständig verlassen.

Halberstadt. - Mühsam nähert sich das Hörnchen – und Schritt für Schritt nähern sich die Bahn-Sanierer bei der VIS in Halberstadt ihrem großen Ziel, den SVT „Görlitz“ wieder ins öffentliche Bahnnetz zu bringen. Doch die Arbeiten am historischen Zug wurden erstmal eingestellt und die Ehrenamtlichen beschäftigen sich mit einem anderen Projekt. Für die nächsten Monate haben sie große Pläne.