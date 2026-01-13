Liveticker
Kommunalpolitik im Harz Marcel Winkel stellt sich der Bürgermeisterwahl 2026 im Huy
Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – einer von ihnen: Marcel Winkel aus Dingelstedt, der als Parteiloser an den Start geht.
Dingelstedt. - Die Entscheidung ist lange gereift. Es habe viele Gespräche mit Familie und Freunden gegeben, berichtet der Marcel Winkel. Doch nun gehört er zu den acht Kandidaten, die Huy-Bürgermeister werden wollen. Das hat mit seiner Verbundenheit zu seiner Heimat zu tun.