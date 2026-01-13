Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – einer von ihnen: Marcel Winkel aus Dingelstedt, der als Parteiloser an den Start geht.

Marcel Winkel stellt sich der Bürgermeisterwahl 2026 im Huy

Der Dingelstedter Marcel Winkel stellt sich als parteiloser Kandidat zur Wahl um das Amt des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Huy.

Dingelstedt. - Die Entscheidung ist lange gereift. Es habe viele Gespräche mit Familie und Freunden gegeben, berichtet der Marcel Winkel. Doch nun gehört er zu den acht Kandidaten, die Huy-Bürgermeister werden wollen. Das hat mit seiner Verbundenheit zu seiner Heimat zu tun.