Flexible Lagerflächen, Garagen und Büros – der MEGA Mietpark in Halberstadt verspricht neue Möglichkeiten. Doch die geplante Eröffnung verzögert sich. Für Unternehmen und Privatpersonen bleibt die Frage: Wann geht’s endlich los?

Start verschoben: Warum der MEGA Mietpark in Halberstadt noch nicht eröffnet wird

Wer sein Lieblingsauto sicher im MEGA Mietpark in Halberstadt unterbringen will, muss sich noch ein wenig gedulden. Die Eröffnung verzögert sich.

Halberstadt. - Für die Laer Gruppe sollte die Eröffnung des MEGA Mietparks am Sülzegraben in Halberstadt das erste Objekt in einer als Mittelzentrum eingestuften Stadt sein. Bisher ist das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen nur in Großstädten tätig, unter anderem in Halle und in Braunschweig. Doch der Start im Harz verzögert sich, der neue Eröffnungstermin ist noch vage.