Wirtschaft im Harz Start verschoben: Warum der MEGA Mietpark in Halberstadt noch nicht eröffnet wird
Flexible Lagerflächen, Garagen und Büros – der MEGA Mietpark in Halberstadt verspricht neue Möglichkeiten. Doch die geplante Eröffnung verzögert sich. Für Unternehmen und Privatpersonen bleibt die Frage: Wann geht’s endlich los?
Aktualisiert: 08.10.2025, 14:59
Halberstadt. - Für die Laer Gruppe sollte die Eröffnung des MEGA Mietparks am Sülzegraben in Halberstadt das erste Objekt in einer als Mittelzentrum eingestuften Stadt sein. Bisher ist das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen nur in Großstädten tätig, unter anderem in Halle und in Braunschweig. Doch der Start im Harz verzögert sich, der neue Eröffnungstermin ist noch vage.