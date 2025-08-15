Jedes Jahr zum Schulanfang kontrolliert die Polizei die Autofahrer verstärkt an den Grundschulen - so auch in Halberstadt. Dieses Mal war die Goethe-Grundschule an der Reihe. Was die RBB dabei feststellten.

Mehr Sicherheit für Abc-Schützen: Polizeikontrolle in Halberstadt mit überraschendem Ergebnis

RBB Eva-Maria Sobert mit den Drittklässlern Paula und Finn bei der Kontrolle.

Halberstadt. - Der Schulanfang ist für die kleinen Abc-Schützen ein wichtiges Ereignis - das viel Neues und Ungewohntes beinhaltet. Das gilt auch für den Schulweg - der aus diesem Grund vor allem in den Anfangstagen besonders überwacht wird.