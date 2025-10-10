weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Wirtschaft im Harz: Nach der Insolvenz fühlen sich Hammer-Mitarbeiter in Halberstadt verraten und verkauft

Die Einrichtungskette Hammer ist insolvent. Nun muss auch die Filiale in Halberstadt schließen. Das sagen die Mitarbeiter im Harz dazu.

Von Thomas Kügler 10.10.2025, 06:00
Aktuell darf man raten, was bei Hammer in Halberstadt wirklich dahinter steckt.
Aktuell darf man raten, was bei Hammer in Halberstadt wirklich dahinter steckt. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Die Nachricht kam Anfang der Woche überraschend. Im Rahmen der Insolvenz wird die Einrichtungskette Hammer 66 von 180 Filialen schließen. Die Filiale in Halberstadt gehört auch dazu und die Mitarbeiterinnen sind enttäuscht und ratlos.