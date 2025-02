Zum Jahresende 2023 wechselte Primed den Besitzer. Seitdem köchelt die Gerüchteküche um das Medizintechnik-Unternehmen in Halberstadt. Doch nun geht die Unternehmensleitung in die Offensive und verrät einige Projekte.

Halberstadt. - In der Firmenzentrale von Primed am Domplatz in Halberstadt gibt es nicht nur eine neue Struktur. Es herrscht eine neue Firmenphilosophie bei dem Medizintechnik-Unternehmen. Daniel Schiel, zuständig für den Vertrieb, bringt das Selbstverständnis in einen Satz: „Wir wollen unsere Türen öffnen.“