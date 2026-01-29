Nach einer Phase voller Insolvenzmeldungen feiert Halko (Halberstädter Würstchen) in Halberstadt ein überraschendes Comeback – und landet einen Feinkost‑Coup mit einer bekannten Luxusmarke. Was hinter dem Deal steckt und was er für das Unternehmen bedeutet.

Nach Insolvenz zurück: Halberstädter Würstchen startet mit Luxus‑Partner aus München neu durch

Mit der Kooperation mit einem Feinkost-Hersteller ist Halberstädter Würstchen ein großer Wurf gelungen. Nun sollen weitere Überraschungen folgen.

Halberstadt. - Noch vor einem Jahr stand es nicht gut um das Traditionsunternehmen in Halberstadt. Aus dem Umfeld von Halberstädter Würstchen kam eine Insolvenzmeldung nach der anderen. Doch das Kapitel ist abgeschlossen. Für das Unternehmen aus dem Harzkreis soll es wieder bergauf gehen. Und Geschäftsführer Peter Halder hat einen Coup in der Tasche: Halko produziert künftig für einen Giganten auf dem Feinschmeckermarkt.