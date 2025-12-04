weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Wirtschaft im Harz: Rettung nach Insolvenz: Das hat der neue Halko-Chef mit Halberstädter Würstchen vor

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Ab diesem Moment war alles anders“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte sagen aus
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Ab diesem Moment war alles anders“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte sagen aus

Wirtschaft im Harz Rettung nach Insolvenz: Das hat der neue Halko-Chef mit Halberstädter Würstchen vor

Der Insolvenzplan wurde genehmigt und damit geht es beim Harzer Traditionsunternehmen Halberstädter Würstchen weiter. Was der neue Geschäftsführer Peter Halder für die Zukunft plant und was er bereits umgesetzt hat.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 04.12.2025, 11:15
Nicht der neue, sondern der alte Chef: Halko-Firmengründer Friedrich Heine begutachtet das neue Produkt „Meisterstücke“.
Nicht der neue, sondern der alte Chef: Halko-Firmengründer Friedrich Heine begutachtet das neue Produkt „Meisterstücke“. Archivfoto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Es war eine gute Nachricht für Halberstadt: Am 28. November wurde vor dem Amtsgericht Magdeburg der Insolvenzplan für die Halberstädter Konserven GmbH (Halko) genehmigt. Mit neuen Produkten und neuer Strategie will Geschäftsführer Peter Halder im nächsten Jahr auf Wachstumskurs gehen.