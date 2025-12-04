Der Insolvenzplan wurde genehmigt und damit geht es beim Harzer Traditionsunternehmen Halberstädter Würstchen weiter. Was der neue Geschäftsführer Peter Halder für die Zukunft plant und was er bereits umgesetzt hat.

Rettung nach Insolvenz: Das hat der neue Halko-Chef mit Halberstädter Würstchen vor

Nicht der neue, sondern der alte Chef: Halko-Firmengründer Friedrich Heine begutachtet das neue Produkt „Meisterstücke“.

Halberstadt. - Es war eine gute Nachricht für Halberstadt: Am 28. November wurde vor dem Amtsgericht Magdeburg der Insolvenzplan für die Halberstädter Konserven GmbH (Halko) genehmigt. Mit neuen Produkten und neuer Strategie will Geschäftsführer Peter Halder im nächsten Jahr auf Wachstumskurs gehen.