Das Familien-Camp Bertingen am Rand der Altmark feiert Jubiläum. „Weißer Stern“ und „Blaues Wasser“ erzählen, wie es vor 30 Jahren begann.

Häuptling „Weißer Stern“ und seine Frau „Blaues Wasser“ im Familien-Camp und Tipidorf Bertingen. Sie blicken zufrieden auf die vergangenen 30 Jahre in ihrer eigenen kleinen Welt zurück.

Bertingen. - Mit fünf Söhnen zwischen vier und 16 Jahren und der Idee, Urlaub und Camping für Familien zum Erlebnis zu machen, kamen „Weißer Stern“ und „Blaues Wasser“ 1996 nach Bertingen. Auf dem ehemaligen Pastinaken-Acker des Opas entstand das Tipidorf, ein großes Abenteuer für alle Beteiligten und das erste Indianerdorf Deutschlands – ohne Anspruch auf Authentizität.