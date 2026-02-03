weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Alte Werkstätten begeistern Kinder: Gruselig: Mit der Taschenlampe zu den Saurierknochen

Die Taschenlampenführungen des Museums sind klein, aber fein. Diesmal zeigte Günter Töpfer, wie Holz bearbeitet wird.

Von Gudrun Billowie 03.02.2026, 16:00
Günter Töpfer erklärt den Kindern bei der Taschenlampenführung die Werkzeuge einer Stellmacherwerkstatt.
Günter Töpfer erklärt den Kindern bei der Taschenlampenführung die Werkzeuge einer Stellmacherwerkstatt. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Die Taschenlampenführungen des Museums sind schnell ausgebucht. Wer keinen Platz mehr bekommt, muss bis zum nächsten Termin warten. „Nachts durchs Museum“ sind keine Massenveranstaltungen, die Führungen sind auf wenige Kinder beschränkt. So hat jedes Kind die Möglichkeit, in der ersten Reihe zu stehen.