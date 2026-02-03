Die Taschenlampenführungen des Museums sind klein, aber fein. Diesmal zeigte Günter Töpfer, wie Holz bearbeitet wird.

Günter Töpfer erklärt den Kindern bei der Taschenlampenführung die Werkzeuge einer Stellmacherwerkstatt.

Wolmirstedt. - Die Taschenlampenführungen des Museums sind schnell ausgebucht. Wer keinen Platz mehr bekommt, muss bis zum nächsten Termin warten. „Nachts durchs Museum“ sind keine Massenveranstaltungen, die Führungen sind auf wenige Kinder beschränkt. So hat jedes Kind die Möglichkeit, in der ersten Reihe zu stehen.