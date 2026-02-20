Eine wichtige Hauptstraße in Magdeburg wird mehrere Monate teilweise gesperrt. In Richtung Ring gibt es eine große Umleitung. Grund ist der Umbau einer Haltestelle.

Neue Baustelle: Bundesstraße in Magdeburg wird bis Sommer teilweise gesperrt

Magdeburg. - Nun geht es plötzlich doch viel schneller als angekündigt. Bereits ab dem 23. Februar 2026 wird zunächst der Loitscher Weg im Magdeburger Norden an der Einmündung zur Ebendorfer Chaussee voll gesperrt. Und nur kurze Zeit später wird es auch auf der Bundesstraße 71 zu Auswirkungen auf den Straßenverkehr kommen.